Губернатор Петербурга предложил создать несколько городских приютов для бездомных животных

Также в Смольном хотят увеличить субсидирование существующих частных приютов.

Губернатор Петербурга предложил создать городские приюты для бездомных животных. Вопросом на протяжении месяца будет заниматься правительство города, сообщило "78.ru".

По словам Александра Беглова, деньги на проектирование найти удастся, но также нужно найти территорию.

Градоначальник поручил провести инвентаризацию существующих частных приютов, сейчас их девять. Это необходимо для паспортизации и, как следствие, субсидирования.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Минприроды появится подразделение по вопросам приютов для животных.

Фото: pixabay.com