Беглов поздравил жительниц Петербурга с 8 марта

Губернатор поблагодарил женщин за красоту души, заботу и вечное добро.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жительниц города с 8 марта. Текст поздравления опубликовала пресс-служб Смольного.

Беглов отметил, что каждый год в этот день принято говорить "самые теплые и добрые слова матерям, женам, бабушкам, дочерям, сестрам, коллегам". По его словам, в традициях и ценностях России заложено глубокое уважение к женщине-хранительнице семьи и женщины труженице.

Губернатор напомнил о подвиге жительниц блокадного Ленинграда, которые трудились на заводах, в госпиталях и школах, а также перевозили хлеб по Дороге Жизни. В заключении Беглов поблагодарил женщин за красоту души, заботу и вечное добро.

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Фото: Piter.tv