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Беглов поздравил торговых работников с профессиональным праздником
Сегодня, 10:28
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Беглов поздравил торговых работников с профессиональным праздником

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Градоначальник отметил, что оборот предприятий розничной торговли в городе превышает 1,5 триллиона рублей в год.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил петербургских торговых работников с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 24 июля. 

Глава Петербурга отметил, что в регионе работают 25 тыс. магазинов. По его сведениям, торговля дает 15% валового продукта и свыше 20% налоговых поступлений в бюджет города. Торговым делом занимаются 600 тыс. жителей. 

Беглов пожелал работникам торговых предприятий высоких товарооборотов, благодарных покупателей и крепкого здоровья в тяжелый период пандемии. 

Ранее на Piter.tv: специалисты объяснили, чем опасны товары с "бабушкиных прилавков" на трассах. 

Фото: Pexels

Теги: беглов поздравление, день торгового работника, магазины
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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