Беглов поздравил торговых работников с профессиональным праздником

Градоначальник отметил, что оборот предприятий розничной торговли в городе превышает 1,5 триллиона рублей в год.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил петербургских торговых работников с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 24 июля.

Глава Петербурга отметил, что в регионе работают 25 тыс. магазинов. По его сведениям, торговля дает 15% валового продукта и свыше 20% налоговых поступлений в бюджет города. Торговым делом занимаются 600 тыс. жителей.

Беглов пожелал работникам торговых предприятий высоких товарооборотов, благодарных покупателей и крепкого здоровья в тяжелый период пандемии.

Ранее на Piter.tv: специалисты объяснили, чем опасны товары с "бабушкиных прилавков" на трассах.

Фото: Pexels