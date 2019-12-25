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Специалисты объяснили, чем опасны товары с "бабушкиных прилавков" на трассах
Сегодня, 10:44
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Специалисты объяснили, чем опасны товары с "бабушкиных прилавков" на трассах

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В летний и зимний периоды торговля вдоль трасс любой продукцией запрещена по эпидемиологическим показаниям.

Эксперт по гигиене питания Маркович Галина Ивановна в интервью "Невским новостям"  объяснила, почему покупать товары на прилавках вдоль трассы может быть опасным. 

Нужно понимать, что продукты вдоль дорог продаются без соблюдения санитарных требований, документов и необходимых бумаг. Поэтому, покупая продукты питания, покупатель должен отдавать себе отчет в последствиях – пищевых отравлениях или обмане. Кроме того, торговлю в летний и зимний периоды запрещают, поскольку окружающая среда загазована, а температурный режим и условия хранения не подходят для продаваемой продукции. Осуществлять торговлю могут только официальные организации, поставщики и производители. 

По словам юриста потребительской организации "Общественный контроль" Всеволода Вишневецкого, если покупатель чем-то заболеет или окажется обманутым, доказать он ничего не сможет, поскольку такие продавцы не дают документов о факте покупки.

Любая покупка молока у бабушки  это вопрос за законодательным полем. И все правоотношения определяются степенью доверия потребителя к продавцу. Никакая экспертиза не докажет, что вред здоровью был причинен именно купленным молоком у этой бабушки.

 заметил Вишневецкий.

Ранее мы писали, что защитники Муринского парка записали видеообращение к президенту.

Фото: Pixabay

Теги: бабушкины прилавки, товары у обочин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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