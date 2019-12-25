Специалисты объяснили, чем опасны товары с "бабушкиных прилавков" на трассах

Эксперт по гигиене питания Маркович Галина Ивановна в интервью "Невским новостям" объяснила, почему покупать товары на прилавках вдоль трассы может быть опасным.
Нужно понимать, что продукты вдоль дорог продаются без соблюдения санитарных требований, документов и необходимых бумаг. Поэтому, покупая продукты питания, покупатель должен отдавать себе отчет в последствиях – пищевых отравлениях или обмане. Кроме того, торговлю в летний и зимний периоды запрещают, поскольку окружающая среда загазована, а температурный режим и условия хранения не подходят для продаваемой продукции. Осуществлять торговлю могут только официальные организации, поставщики и производители.
По словам юриста потребительской организации "Общественный контроль" Всеволода Вишневецкого, если покупатель чем-то заболеет или окажется обманутым, доказать он ничего не сможет, поскольку такие продавцы не дают документов о факте покупки.
Любая покупка молока у бабушки — это вопрос за законодательным полем. И все правоотношения определяются степенью доверия потребителя к продавцу. Никакая экспертиза не докажет, что вред здоровью был причинен именно купленным молоком у этой бабушки.
заметил Вишневецкий.
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Фото: Pixabay
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