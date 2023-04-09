Беглов поздравил петербургских строителей с профессиональным праздником

В День строителя губернатор обратился к работникам строительной отрасли, отметив их вклад в развитие Северной столицы.

Губернатор Александр Беглов в День строителя обратился к работникам отрасли, отметив их ключевой вклад в развитие города. "Трудом и талантом всех поколений строителей возведён наш прекраснейший город", — заявил глава региона, подчеркнув, что строительный комплекс Петербурга остается одним из самых мощных в стране.

В своем обращении Беглов перечислил значимые достижения последнего времени: ввод Витебской развязки, станции метро "Горный институт", крупнейшего в России центра адаптивного спорта. Особо отмечено перевыполнение плана федерального проекта "Жильё" и лидерство в строительстве социальных объектов — в 2023 году в городе появились 37 новых школ и 57 детских садов, а в текущем планируется сдать еще 30 школ и 25 дошкольных учреждений.

Среди ключевых текущих проектов губернатор назвал строительство Большого Смоленского моста, Широтной магистрали, новых станций метро, а также перспективные планы по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали и курорта "Санкт-Петербург Марина". "Уверен, профессионализм, ответственность и любовь к родному городу помогут строителям решить все задачи", - заключил Беглов, пожелав представителям отрасли новых трудовых побед.

Ранее с Piter.TV сообщал, что Беглов обратился к петербуржцам в День окончания Ленинградской битвы.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга