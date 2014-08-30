  1. Главная
Беглов обратился к петербуржцам в День окончания Ленинградской битвы
81 год назад войска Карельского фронта завершили самое продолжительное сражение в истории Великой Отечественной войны.

Губернатор Александр Беглов поздравил жителей города с Днём воинской славы России — Днём окончания Ленинградской битвы, который в этом году впервые отмечается как официальный праздник.

"Уважаемые ленинградцы и петербуржцы, дорогие ветераны, сегодня мы впервые отмечаем День окончания Ленинградской битвы как официальный праздник, День воинской славы России. 81 год назад войска Карельского фронта ликвидировали северное блокадное звено и завершили самое продолжительное сражение в истории Великой Отечественной войны. Битва за Ленинград длилась 1127 дней"

Александр Беглов

Глава Северной столицы отметил, что президент России поддержал инициативу ветеранов о придании дате 9 августа официального статуса.

"Сегодня мы отдаем долг памяти всем защитникам и жителям блокадного города, а также всем участникам великого сражения, воинам шести фронтов, морякам Балтийского флота, Ладожской, Онежской, Чудской флотилии, летчикам дальней авиации, бойцам ПВО и партизанских соединений"

Александр Беглов

Особое внимание губернатор уделил созданию нового мемориального комплекса на Пулковских высотах, где держала оборону 42-я армия Ленинградского фронта. Проект стелы одобрен президентом. Важно, чтобы мемориал был достоин роли Ленинградской битвы в истории войны.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ледовом дворце отметили День строителя.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга

