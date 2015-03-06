В Ледовом дворце отметили День строителя

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко отметил, что строители создают мегаполис XXI века.

В Ледовом дворце прошел традиционный концерт, посвященный Дню строителя. На праздник собрались представители отрасли, возводящие дома, школы, детские сады, больницы и другие значимые объекты города. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Заместитель Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Роман Балашов подчеркнул, что профессия строителя — это прежде всего созидание, а история петербургского строительства начинается с Петра I. По итогам прошлого года город установил рекорд по вводу социальных объектов.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко отметил, что строители создают мегаполис XXI века, достойный великого наследия города, и пожелал им здоровья, успехов и интересных проектов.

В ходе торжественной части вручили знаки отличия за трудовые, спортивные и творческие достижения. Почетный знак "Заслуженный строитель Санкт-Петербурга" получил Вячеслав Прокофьев, более 40 лет работающий в компании "Трест 101". Он отметил, что строительство — благородное дело.

Также наградили победителей Спартакиады строителей, где лучшей стала команда Группы ЛСР, и конкурса детских рисунков, в котором первое место заняла 11-летняя Любовь Ражева. На сцене выступили финалисты конкурса "Нам песня строить и жить помогает" и известные артисты, включая Елену Ваенгу, Игоря Корнелюка и группу "Земляне".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"