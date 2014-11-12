Александр Беглов поздравил соцработников с профессиональным праздником

Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил социальных работников за чуткость и отзывчивость.

В эту субботу, 8 июня, в России отмечается День социального работника. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил всех причастных к празднику событию. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Мы особо благодарим сегодня людей добрых, чутких, отзывчивых, готовых не только помогать, но и сопереживать другим. Своей заботой они окружают ветеранов, пожилых людей, детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции. губернатор Северной столицы Александр Беглов

В настоящее время в сфере социального труда задействованы порядка 20 тысяч человек. Глава Петербурга отметил, что в регионе выстроена сильная, обращенная к человеку, система социальной защиты. По многим направлениям – лучшая в стране.

Социальные работники достойны самых сильных душевных слов. Для многих они стали незаменимыми людьми и надежными друзьями. Поздравляю с праздником! Успехов в благородном труде! губернатор Северной столицы Александр Беглов

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин поддержал инициативу соцработника из Петербурга об индексации пенсий работающих пенсионеров.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов