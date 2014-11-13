Бывшему президенту РФ исполнилось 60 лет.

Первому заместителю председателя Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву исполнилось 60 лет. С юбилеем коренного петербуржца поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В своем Telegram-канале градоначальник назвал Медведева "сильным и видным государственным деятелем, а также истинным патриотом, которого уважают и которому доверяют россияне". Беглов отметил, что "большой опыт, твердые принципы и глубокое знание дела помогают Дмитрию Анатольевичу сегодня в работе в аппарате Совета Безопасности России, где он решает стратегические задачи по защите национальных интересов и отстаиванию государственного суверенитета".

Губернатор также поблагодарил юбиляра за постоянное внимание к родному городу и его мегапроектам, а также поддержку городских инициатив на федеральном уровне.

Дмитрий Медведев родился и вырос в Ленинграде, где окончил юридический факультет ЛГУ. Как ранее писала "Комсомольская правда-Петербург", уже в школьные годы он проявил себя как целеустремленный человек — влюбился в свою будущую жену Светлану и вошел в доверительный круг Анатолия Собчака, тогда еще профессора ЛГУ, с которым даже копал картошку.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Дмитрий Медведев