"Вы растите будущее России": Беглов поздравил петербурженок с Днем матери

Губернатор отметил особую роль матерей воинов СВО и многодетных семей, а также рассказал о новых мерах поддержки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жительниц города с Днем матери, особо отметив вклад матерей воинов СВО, многодетных семей и тех, кто воспитывает приемных детей. В поздравлении глава города рассказал о новых мерах поддержки семей в рамках национального проекта "Семья".

Для каждого человека мама — самый родной, самый дорогой и незаменимый человек. Сегодня с особыми чувствами мы благодарим матерей наших воинов — участников Специальной военной операции, и жен воинов, воспитывающих детей. Огромное спасибо всем матерям — вы растите будущее России и Санкт‑Петербурга! Пусть ваши мудрость, любовь, терпение и забота станут залогом успехов ваших детей! С праздником! Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор напомнил о подвиге матерей блокадного Ленинграда и привел в пример недавно ушедшую из жизни блокадную учительницу Надежду Строгонову и Токтогон Алтыбасарову, ставшую "мамой Тоней" для 150 эвакуированных ленинградских детей.

Беглов также сообщил о достижениях в семейной политике. В Петербурге 76 тысяч многодетных семей: 23 матери удостоены государственных наград, 10 женщинам присвоено звание "Мать-героиня".

Среди новых мер поддержки губернатор выделил отмену платы за детский сад, компенсацию 50% стоимости обучения в вузах и колледжах для детей из многодетных семей, а также открытие комнат матери и ребенка в учебных заведениях. Все эти меры реализуются в рамках Социального кодекса Санкт-Петербурга и нового национального проекта "Семья".

Ранее Piter.TV сообщал, что на 105-м году жизни умерла блокадница и звезда TikTok Нина Сахарнова.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга