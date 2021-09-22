Беглов поздравил православных петербуржцев с праздником Сретения Господня

Сегодня, 15 февраля, православные христиане встречают один из главных праздников церковного календаря — Сретение Господне.

По решению ассамблеи глав Поместных Православных Церквей в этот же день отмечается День православной молодежи. С праздником петербуржцев поздравил губернатор Александр Беглов.

История Сретения (в переводе с церковнославянского — "встреча") отсылает к событиям, произошедшим на сороковой день после Рождества Христова. Дева Мария и праведный Иосиф принесли Богомладенца в Иерусалимский храм, где их встретили старец Симеон и пророчица Анна. Для христиан эта встреча символизирует соединение Ветхого и Нового Заветов. Предание гласит, что Симеон ждал этого момента более трехсот лет — ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя.

На Руси Сретение начали отмечать после Крещения князем Владимиром. В Северной столице с этим праздником связаны сразу два значимых храма. Один из старейших в городе — Церковь Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на углу улиц Белинского и Моховой. Храм, построенный по проекту архитектора Михаила Земцова, освятили в 1734 году. До появления Казанского собора именно здесь проходили самые торжественные богослужения города.

Второй значимый адрес — храм Сретения Господня на Гражданском проспекте, освященный в 2009 году. Сегодня во всех церквях епархии проходят праздничные службы.

В своем поздравлении губернатор Александр Беглов отметил, что высокие духовные и нравственные ценности становятся сегодня ориентиром для молодого поколения. Беглов пожелал жителям душевного тепла и радости приобщения к традициям.

Тысячи юных петербуржцев участвуют в жизни Церкви, восстанавливают храмы, занимаются волонтерством, изучают историю России и Санкт-Петербурга. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

