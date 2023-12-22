Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём инженерных войск

Особый профессионализм инженерные войска проявляют во время СВО, отметил губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил военнослужащих, ветеранов, учёных, конструкторов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днём инженерных войск.

"Мы гордимся всем, что было создано основателем Российской Империи Петром Первым. По его указам в армии были созданы первые инженерные подразделения и первые военные инженерные учебные заведения, которые по сей день продолжают свою историю" Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава Северной столицы напомнил, что России на протяжении веков приходилось вести судьбоносные сражения. А победы в них, по словам Александра Беглова, были одержаны благодаря мужеству и героизму солдат и превосходству военной техники, которую создавали инженеры.

"Инженерные войска проявляют высочайший профессионализм в ходе специальной военной операции, строят оборонительные сооружения, наводят понтонные переправы, разминируют освобожденные территории. В том числе в нашем городе-побратиме - Мариуполе" Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга



Кроме того, градоначальник напомнил, что уже скоро будет отмечаться годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И это подвиг не мог произойти без военных инженеров, которые во время Великой Отечественной войны смогли построить несколько линий оборонительных рубежей, участвовали в прокладке Дороги Жизни, а также электрического кабеля по дну Ладоги и так далее.

Ранее Piter.tv сообщал, что петербургские инженеры специально для известного путешественника Фёдора Конюхова разработали цифровой прототип воздушного шара.

Фото: Telegram/Александр Беглов