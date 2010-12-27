Он назвал петербургскую полицию одной из лучших в нашей стране.

В минувшее воскресенье, 10 ноября, в России праздновали день полиции. Беглов поздравил петербургских полицейских с профессиональным праздником. Об этом сообщает городская администрация.

"Петербургская полиция – одна из лучших в России", —заявил Беглов.

Градоначальник заявил, что в МВД Ссверной столицы служит 18 тыс. человек, треть из них — женщины. Также Беглов отметил, что город заботится о правоохранителях. Власти Петербурга закупают современную технику, автомобили и ремонтируют здания полиции.

В 2020 году Смольный планирует выделить на поддержку ведомства 450 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что "Золотой граммофон" в Петербурге закончился скандалом.

Фото:gov.spb.ru