Беглов поздравил с юбилеем подавшего в отставку экс-председателя петербургского избиркома

Губернатор пожелал ему здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо России и Петербурга.

Бывшему председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Миненко 18-го ноября исполнилось 60 лет. С юбилеем его поздравил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что Миненко, как человеку большого профессионального опыта и глубоких юридических знаний не раз доверялись ответственные посты на государственной службе. Беглов вспомнил основную деятельность бывшего председателя горизибркома и поблагодарил его за профессионализм.

Напомним, о том, что Виктор Миненко покидает избирательную комиссию, стало известно 12-го ноября 2020. В сентябре глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила его досрочно сложить полномочия

Фото: gov.spb.ru