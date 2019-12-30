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Беглов поздравил горожан с годовщиной прорыва блокады Ленинграда
Сегодня, 13:48
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Беглов поздравил горожан с годовщиной прорыва блокады Ленинграда

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Губернатор пообещал чтить память спасших город людей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев и ленинградцев с 77-й годовщиной прорыва блокады города. Сообщение приводит пресс-служба Смольного 17 января.

Беглов напомнил, что современную спокойную жизнь города от голода, бомбежек и боев отделяют 77 лет. Губернатор призвал помнить героев-бойцов и тружеников, привозивших в Ленинград спасительное продовольствие. 

Мы всегда будем свято чтить память о тех, кто проявил беспримерное мужество и героизм – ценой своей жизни спас Ленинград.

– сказал губернатор.

Тем временем, в Красном Селе прошла церемония, посвященная прорыву блокады Ленинграда.

Фото: pixabay

Теги: александр беглов, блокада ленинграда, прорыв блокады ленинграда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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