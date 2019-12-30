Беглов поздравил горожан с годовщиной прорыва блокады Ленинграда

Губернатор пообещал чтить память спасших город людей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев и ленинградцев с 77-й годовщиной прорыва блокады города. Сообщение приводит пресс-служба Смольного 17 января.

Беглов напомнил, что современную спокойную жизнь города от голода, бомбежек и боев отделяют 77 лет. Губернатор призвал помнить героев-бойцов и тружеников, привозивших в Ленинград спасительное продовольствие.

Мы всегда будем свято чтить память о тех, кто проявил беспримерное мужество и героизм – ценой своей жизни спас Ленинград. – сказал губернатор.

Тем временем, в Красном Селе прошла церемония, посвященная прорыву блокады Ленинграда.

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