Беглов поздравил петербуржцев с Днем народного единства

Губернатор подчеркнул роль бойцов и волонтёров в зоне СВО.

Сегодня в России отмечается День народного единства. С этим праздником петербуржцев поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"История – это не только дела давно минувших дней, она творится здесь и сейчас.Сегодня наш президент планомерно объединяет Россию и наш народ. К нам вернулись Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Это не всем по нраву, а потому наша страна столкнулась с беспрецедентным давлением. И мы сплотились снова" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Глава региона добавил, что новым русским ополчением сегодня стали бойцы на передовой, волонтеры и рабочие оборонных предприятий, помогающие фронту. Именно они куют победу в тылу.

Ранее Piter.TV сообщал, что в День народного единства в Ленобласти и Петербурге ожидаются гололедица и мокрый снег.

Видео: ВКонтакте / Александр Беглов