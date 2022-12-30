В День народного единства в Ленобласти и Петербурге ожидаются гололедица и мокрый снег

Ожидаются гололедица и мокрый снег.

В Санкт-Петербург и Ленинградской области почти наступила самая настоящая зима. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров в День народного единства, 4 ноября, покажут до -2 градусов ночью, до +3 градусов днём.

Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Ночью преимущественно облачно, снег, местами небольшой. Днём облачность, снег. На дорогах гололедица, водителям стоит быть осторожнее. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Санкт-Петербурге выросли цены на шиномонтаж.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"