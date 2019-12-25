В Петербурге выросли цены на шиномонтаж

Цены существенно поднялись еще в первой половине 2023 года.

Зима приближается к Петербургу: в ее преддверии автовладельцы устремляются в шиномонтажные мастерские. Замена резины — это процедура, которую водители должны проходить дважды в год. Использование несезонной резины запрещено, за это грозит штраф в 500 рублей. SPB.KP.RU связался с несколькими станциями шиномонтажа — от небольших гаражей до крупных федеральных сетей — и обнаружил, что никакого ажиотажа пока нет.

На российском рынке шин сложилась любопытная ситуация. Многие западные бренды покинули Россию, но заводы, на которых производились эти шины, остались, и они продолжают выпускать ту же продукцию, но под другими названиями. Таким образом, потребителю предлагается аналогичное качество, но без переплаты за известный бренд.

Как рассказал Александр Пахомов, председатель клуба руководителей независимых СТО Петербурга, часть клиентов остается приверженцами западных брендов, дорогих марок. Такие шины все еще доступны, хотя стоят дороже, а выбор стал скромнее. Кроме того, на нашем рынке появляются китайские производители. Пока рано делать выводы о долговечности китайских шин, ведь пройдет еще 5-6 лет, прежде чем мы сможем оценить их эксплуатационные качества. Что касается летних шин, то мы не слышали жалоб на ухудшение сцепления по сравнению с европейскими марками. Зимняя эксплуатация покажет, насколько хороши эти шины.

Ситуация на рынке услуг совершенно иная. Стоимость самого шиномонтажа и обслуживания автомобилей заметно возрастает, что связано с ростом заработной платы, коммунальных расходов и трудностей с приобретением материалов и оборудования. Всё это увеличивает стоимость услуг автосервиса, объяснил Пахомов. Цены существенно поднялись в первой половине 2023 года. Некоторые сохраняют старые тарифы, а другие уже повышают. В целом, ожидается, что к весне 2025 года цены на обслуживание автомобилей в Петербурге увеличатся примерно на 25%.

Таким образом, замена зимней резины обойдется по старым расценкам, но весной петербуржцам придется столкнуться с новыми расходами.