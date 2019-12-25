Свыше 300 тыс. кв. м складских помещений намерены ввести в Петербурге

Спрос на складские площади увеличился на 13%, а 62% площадей были сданы в аренду.

К концу 2024 года в Санкт-Петербурге запланировано введение около 300 тысяч квадратных метров складских помещений. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Maris.

Ожидается, что в этом году введут в эксплуатацию около 304 тысяч квадратных метров новых складских объектов. Из них 74% представляют собой проекты спекулятивного характера. Если планы строительства будут выполнены, то объем спекулятивной недвижимости в 2024 году вырастет почти вдвое по сравнению с уровнем 2023 года. За первые девять месяцев текущего года на рынок качественных индустриальных и складских площадей города поступило 521,6 тысячи квадратных метров новой недвижимости, что на 50% превышает показатели прошлого года. Большинство новых предложений составляли спекулятивную недвижимость.

Спрос на складские площади увеличился на 13%, а 62% площадей были сданы в аренду. Основные пользователи — торговые и дистрибьюторские компании, которые занимают 53% общего спроса. Средний уровень арендной платы составлял от 900 до 1300 рублей за квадратный метр в месяц.