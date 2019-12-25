Эксперты: продажи жилья по переуступке упали в Петербурге

Петербург столкнулся с резким снижением интереса к сделкам по переуступке прав на квартиры в новостройках, которые проводятся до официального ввода домов в эксплуатацию. Согласно сообщениям Управления Росреестра, в 2024 году в городе было оформлено лишь 3534 договора на переуступку прав по договорам участия в долевом строительстве. Эти данные приводит РБК.
Цифры значительно ниже показателей аналогичного периода прошлого года, когда количество подобных сделок составило 5420. Специалисты рынка недвижимости отмечают, что большая часть текущих сделок происходит с применением скидок к первоначальной цене.
Эксперты указывают на изменения условий предоставления семейной ипотеки как основную причину уменьшения числа сделок по переуступкам. Банки перестали выдавать кредиты на покупку жилья таким способом, что привело к снижению спроса среди покупателей.
Ранее мы сообщили о том, что в III квартале средняя стоимость квартиры в новостройках в Петербурге составила 11 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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