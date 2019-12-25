Беглов поздравил петербуржцев с Днем кадрового работника

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что власти Северной столицы поздравили горожан с Днем кадрового работника. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Отмечается, что в настоящий момент кадровые работники обеспечивают бесперебойную деятельность своих предприятий, учреждений и организаций в условиях пандемии.
По словам градоначальника, кадровые службы заботятся о карьерном и профессиональном росте сотрудников.
Ранее мы сообщали о том, что эпидемиолог назвала причину роста заболевания коронавирусом в Петербурге.
Фото: ВКонтакте / Александр Беглов
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