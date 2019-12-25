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Беглов поздравил петербуржцев с Днем кадрового работника
Сегодня, 10:12
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Беглов поздравил петербуржцев с Днем кадрового работника

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В этом году кадровые работники обеспечивают бесперебойную деятельность своих предприятий, учреждений и организаций в условиях пандемии.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что власти Северной столицы поздравили горожан с Днем кадрового работника. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Отмечается, что в настоящий момент кадровые работники обеспечивают бесперебойную деятельность своих предприятий, учреждений и организаций в условиях пандемии.

По словам градоначальника, кадровые службы заботятся о карьерном и профессиональном росте сотрудников.

Ранее мы сообщали о том, что эпидемиолог назвала причину роста заболевания коронавирусом в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Теги: беглов, день кадрового работника, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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