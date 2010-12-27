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Беглов поздравил петербуржцев с Днем Конституции
Сегодня, 7:46
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Беглов поздравил петербуржцев с Днем Конституции

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Губернатор напомнил, что Петербург является правовой столицей России.

Беглов поздравил петербуржцев с Днем Конституции. Он по традиции отмечается 12 декабря. Глава города отметил, что Петербург несет звание правовой столицы России. Глава Смольного пояснил, что закрепленные в основном документе страны требования выполняются.

На берегах Невы были заложены основы конституционного строя и отечественного парламентаризма. Жителей нашего города всегда отличала высокая правовая культура и уверенность в силе Закона

прокомментировал спикер

Сейчас на территории Петербурга функционирует конституционный суд России. Скоро в города переезжает Верховный суд.

Напомним, что Конституция принята всенародным голосованием более четверти века назад. Она обеспечивает политические и экономические преобразования, консолидацию субъектов РФ. Благодаря документу в государстве заложен фундамент для развития и появился толчок для усовершенствования органов власти, гражданских институтов общества.

Ранее Piter.tv писал о том, что у вице-губернатора Ирины Потехиной расширится список полномочий.

Фото: Piter.tv
 

Теги: александр беглов, день конституции
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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