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Беглов поздравил петербургских комсомольцев со 100-летием ВЛКСМ
Вчера, 22:17
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IRINA_CHALKINA
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Беглов поздравил петербургских комсомольцев со 100-летием ВЛКСМ

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В честь этого события в БКЗ "Октябрьский" состоялся праздничный концерт.

В понедельник, 29 октября, Беглов поздравил петербургских комсомольцев со 100-летием ВЛКСМ. Сообщают в аппарате.

В честь этого события в БКЗ "Октябрьский" состоялся праздничный концерт.

В этом зале собрались замечательные люди, с которыми я много работал, и они всегда делились своим опытом. Спасибо вам за это. Комсомол всегда учил нас главному – смело смотреть в будущее, любить, дружить и творить, а мы учим этому наших детей и внуков. Говорят, что сегодняшнее поколение – другое. А оно такое же, как мы

произнес Беглов 

Помимо этого, временно исполняющий обязанности Губернатора Петербурга поздравил с юбилеем Елену Драпеко, у которой сегодня день рождение. Беглов вручил известной актрисе  знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Ранее мы сообщали о том, что в Москве лидеру Rammstein подарили бюст Ленина 

Фото:gov.spb.ru

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Теги: 100 лет комсомолу , бкз октябрьский , врио александр беглов
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Общество

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