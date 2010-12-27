В столицу он приехал для того, чтобы представить книгу своих стихов Messer.

В Москве лидеру Rammstein подарили бюст Ленина. Об этом сообщают "РИА Новости".

В столицу Тилль Линдеманн приехал для того, чтобы представить книгу своих стихов Messer. Фанаты его творчества презентовали необычный подарок в преддверии дня Октябрьской революции.

Прекрасный Ленин отметил музыкан

Rammstein были образованы в 1994 году. За свою историю группа выпустила шесть студийных альбомов, последний из которых "Liebe ist für alle da" увидел свет в 2009 году. Всего в мире было продано свыше 35 миллионов единиц записей. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде.

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Фото:Till Lindemann/вк