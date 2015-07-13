50 Cent выкупил билеты на концерт конкурента, чтобы оставить первые ряды пустыми

Затея обошлась ему в 3000 тысячи долларов.

Рэпер 50 Cent выкупил 200 на первые ряды концерта своего конкурента Ja Rule. Об этом музыкант рассказал у себя в Instagram.



Музыкант сделал это специально, чтобы оставить пустыми главные места на шоу конкурента. Как признался сам рэпер, затея обошлась ему в 3000 тысячи долларов. Свой пост артист снабдил насмешливой фотографией.

Ja Rule отреагировал на поступок своего оппонента фотожабой, на которой 50 Cent изображен в образе женщины.

Напомним, что рэперы враждуют с начала 2000-х годов. Конфликт обострился в минувшем январе, когда Аткинс обвинил Джексона в краже драгоценностей.

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Фото: youredm.com