Музыкант бросил в провокатора стол, а затем и стул.

Американский рэпер 50 Cent устроил погром в ресторане. Об этом сообщили журналисты из издания TMZ. Они объяснили, что музыкант вступил в перепалку с одним из посетителей ресторана в городе Эджуотер (в штате Нью-Джерси). Ссора закончилась беспорядками в заведении. В полиции отметили, что никаких задержаний из-за конфликта зарегистрировано не было.

В TMZ отметили, что прохожий подошел к летней веранде ресторана, чтобы снять на камеру хип-хоп исполнителя. Тот находился вместе с девушкой. Американец начал провоцировать артиста. После этого 50 Cent бросил в оппонента стол. Мебель задела припаркованный поблизости "Лексус". Затем музыкант попытался добить обидчика стулом. После этого скандальный исполнитель покинул заведение.

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Видео: TMZ