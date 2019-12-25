В Иркутске женщина разгромила аптеку

В Иркутске недовольная покупательница оскорбила и избила провизора, а также учинила погром в аптеке.
8 марта в одну из аптек Иркутска пришла недовольная качеством лекарств женщина и устроила скандал с погромом. Покупательнице не понравился побочный эффект от лекарства и требовала возврата. Провизор объяснила покупательнице, что лекарства обмену и возврату не подлежат.
Женщина начала угрожать провизору, наносила оскорбления, в том числе и нецензурные, и устроила погром. В полиции подтвердили факт погрома в аптеке, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Владельцы аптеки подсчитывают ущерб.
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Фото: ВК, Типичный Касимов. Новый формат!
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