В Иркутске женщина разгромила аптеку

Покупательница требовала вернуть деньги за лекарства, которые ей не понравились.

В Иркутске недовольная покупательница оскорбила и избила провизора, а также учинила погром в аптеке.

8 марта в одну из аптек Иркутска пришла недовольная качеством лекарств женщина и устроила скандал с погромом. Покупательнице не понравился побочный эффект от лекарства и требовала возврата. Провизор объяснила покупательнице, что лекарства обмену и возврату не подлежат.

Женщина начала угрожать провизору, наносила оскорбления, в том числе и нецензурные, и устроила погром. В полиции подтвердили факт погрома в аптеке, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Владельцы аптеки подсчитывают ущерб.

Ранее: В Тамбовской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 13-летней школьницы

Фото: ВК, Типичный Касимов. Новый формат!