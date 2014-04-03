Беглов поздравил петербургских гидов с Всемирным днем экскурсовода

Губернатор отметил их вклад в развитие туристической отрасли города.

Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, въездной туристический поток в городе устойчиво растёт. В 2025 году он увеличился на 7% и превысил 12 миллионов гостей — это больше допандемийного уровня 2019 года. При этом рекордный показатель достигнут без западных туристов.

Благодаря профессионализму экскурсоводов, их эрудиции и любви к нашему городу тысячи гостей знакомятся с богатым наследием Северной столицы и увозят с собой незабываемые впечатления. Во многом это заслуга гидов, формирующих живой, яркий, запоминающийся образ Петербурга. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Петербург является лидером России по числу аттестованных гидов. Сегодня в городе работают более 2700 экскурсоводов и гидов-переводчиков с подтверждёнными компетенциями. Рекордным стал 2025 год, когда были аттестованы более 1100 человек.

Уникальных специалистов готовит Ленинградская школа экскурсоводов, которой в этом году исполняется 80 лет. Её традиции обеспечивают высокие стандарты отрасли гостеприимства.

Петербург первым в России провёл аттестацию для экскурсоводов с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день 19 специалистов владеют жестовым языком и помогают делать город доступнее для разных гостей.

Кроме того, в сентябре 2025 года в школе № 91 Петроградского района открылся первый туристский класс, где ученики могут получить специальность "ассистент экскурсовода". Ведётся работа с профильными вузами — в 2025 году консультации о возможностях проявить себя в профессии получили около 500 студентов.

В октябре прошлого года в Северной столице состоялся Первый Всероссийский форум экскурсоводов, собравший сотни специалистов из 30 регионов страны.

Благодарю всех гидов и экскурсоводов за плодотворный труд и любовь к Петербургу. Желаю новых открытий, ярких впечатлений, интересных маршрутов и благодарных слушателей. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Piter.TV