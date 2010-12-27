Беглов поздравил "мудрого политика" Путина с 67-летием от всех петербуржцев

Губернатор поблагодарил Президента за внимание к Петербургу.

Президент России отмечает сегодня 67-й день рождения. В связи с этим Александр Беглов поздравил Владимира Путина от лица петербуржцев, сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор поблагодарил "сильного и мудрого" политика за поддержку Петербурга в проектах и инициативах, а также за правильно выбранный путь для России.

"Вы многие годы уверенно ведете Россию по пути укрепления государственности, сбережения нашего народа и его многовековых традиций, повышения качества жизни людей", – говорится в поздравлении.

Ранее мы делали подборку подарков Путину к его дням рождения.

Фото: Piter.tv