Беглов поздравил Колпино с 303-летием города и рассказал об изменениях

Глава Северной столицы анонсировал трамвайную линию до метро "Рыбацкое".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Колпино с 303-й годовщиной основания города и поделился личными воспоминаниями о жизни в этом районе. В своей поздравительной речи глава города рассказал о масштабных планах развития территории.

"С Колпино у меня связаны личные воспоминания: здесь я жил и начинал трудовой путь, в том числе строил театрально-концертный зал КДЦ "Ижорский" Александр Беглов

Основанное в 1722 году по указу Петра I как поселение вокруг пильной мельницы, Колпино сегодня является городом воинской славы с населением около 147 тысяч человек. Губернатор подчеркнул, что за последние годы район значительно преобразился: открылся крупнейший на Северо-Западе парк для экстремальных видов спорта, новое здание художественной школы и современный молодежный кластер.

В планах благоустройство Зеленой набережной как продолжения экотропы вдоль Ижоры, строительство новых школ и детских садов в развивающихся кварталах. Отдельное внимание уделяется транспортному развитию: до февраля 2026 года планируется разработать проект трамвайной линии от станции метро "Рыбацкое" до Колпино, которая свяжет несколько населенных пунктов с городом.

Беглов также отметил промышленное значение Колпино:

"Гордость России – легендарные Ижорские заводы, основанные еще в XVIII веке, стали символом индустриальной мощи, инноваций и инженерной мысли"

Фото: Правительство Санкт-Петербурга