Большая очередь собралась перед Кунсткамерой из-за бесплатного входа

В честь 288-летия Василеостровского района музеи можно посетить свободно.

Геологоразведочный музей имени академика Ф.Н. Чернышева, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (он же – знаменитая Кунсткамера), Академия художеств и другие музеи Василеостровского района открыли свои двери для бесплатного посещения в честь 288-летия. Желающих посмотреть на уникальные коллекции оказалось так много, что очереди растянулись вдоль Среднего проспекта.

Например, бесплатный вход в Геологоразведочный музей действуют с 10:00 до 17:00. Однако запланированные на 12:00 и 14:00 экскурсии пришлось отменить из-за большого наплыва посетителей, сообщили в пресс-службе.

Бесплатный вход сегодня предоставляют также музей-институт семьи Рерихов, музей истории школы Карла Мая, музей парфюмерии, кукол (туда требуется предварительная запись, музей специй (экскурсия по группам), Геологоразведочный музей, музей оптики, ледокол "Красин" (вечерняя прогулка по палубе) и Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева.

Ранее Piter.TV сообщал, что библиотека имени Льва Толстого открылась после реновации.

Фото: пресс-служба Геологоразведочного музея имени академика Ф.Н. Чернышева