Беглов потребовал жестко пресекать хищения из бюджета Петербурга

В Смольном хотят тщательнее следить за тем, как используют средства органы местного самоуправления.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сказал жестко пресекать незаконное использование бюджета города. Его слова передала пресс-служба Смольного 1 апреля.

Вопрос обсуждался на заседании координационной комиссии по противодействию коррупции. Чиновники говорили о том, как бороться с коррупцией в органах исполнительной власти.

В условиях внешнего воздействия на нашу экономику необходимо оптимизировать расходы и обеспечить защиту финансовых интересов города и горожан. Задача финансового контроля – не допускать неэффективных бюджетных трат, выявлять системные ошибки и предупреждать возможные нарушения, в том числе, коррупционного характера. Александр Беглов.

Члены комиссии обсуждали перевод бюджетного процесса муниципальных образований в электронный вид. Чиновники предлагают установить внешний дистанционный контроль за финансовой деятельностью МО.

Ранее стало известно о том, что Смольный решил не проводить весеннюю корректировку бюджета.

Фото: Piter.tv