Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что власти Петербурга поручили выдать сухпайки школьникам за май до конца месяца. Об этом сообщил Александр Беглов на заседании правительства.
Продуктовые наборы планируется полностью выдать до 10 июня.
В две смены работайте, но все продуктовые наборы должны быть выданы
заявил градоначальник
Напомним, что всего для школьников предусмотрены 3 вида наборов. Два вида продуктовых набора уже выданы.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выпускные для школьников пройдут в онлайн-формате.
Фото:Piter.TV
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