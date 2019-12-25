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Власти Петербурга поручили выдать сухпайки школьникам за май до конца месяца
Сегодня, 11:48
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга поручили выдать сухпайки школьникам за май до конца месяца

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Продуктовые наборы планируется полностью выдать до 10 июня.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что власти Петербурга поручили выдать сухпайки школьникам за май до конца месяца. Об этом сообщил Александр Беглов на заседании правительства.

Продуктовые наборы планируется полностью выдать до 10 июня. 

В две смены работайте, но все продуктовые наборы должны быть выданы

заявил градоначальник

Напомним, что всего для школьников предусмотрены 3 вида наборов. Два вида продуктовых набора уже выданы. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выпускные для школьников пройдут в онлайн-формате.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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