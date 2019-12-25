Продуктовые наборы планируется полностью выдать до 10 июня.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что власти Петербурга поручили выдать сухпайки школьникам за май до конца месяца. Об этом сообщил Александр Беглов на заседании правительства.

Продуктовые наборы планируется полностью выдать до 10 июня.

В две смены работайте, но все продуктовые наборы должны быть выданы заявил градоначальник

Напомним, что всего для школьников предусмотрены 3 вида наборов. Два вида продуктовых набора уже выданы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выпускные для школьников пройдут в онлайн-формате.

Фото:Piter.TV