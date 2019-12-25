В Петербурге выпускные для школьников пройдут в онлайн-формате

Формат праздника должен быть определен после консультаций с Роспотребнадзором

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербурге выпускные для школьников могут пройти в онлайн-формате. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Сделайте так, чтобы слезы огорчения последнего звонка стали слезами радости выпускников заявил Беглов

Отмечается, что формат празднования выпускных для петербургских школьников в итоге определит Роспотребнадзор. Не исключено, что мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Такие меры связаны с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов пообещал устроить праздник петербургским выпускникам.

Фото:pixabay