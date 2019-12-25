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В Петербурге выпускные для школьников пройдут в онлайн-формате
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге выпускные для школьников пройдут в онлайн-формате

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Формат праздника должен быть определен после консультаций с Роспотребнадзором

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербурге выпускные для школьников могут пройти в онлайн-формате. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Сделайте так, чтобы слезы огорчения последнего звонка стали слезами радости выпускников

заявил Беглов

Отмечается, что формат празднования выпускных для петербургских школьников в итоге определит Роспотребнадзор. Не исключено, что мероприятие пройдет в онлайн-формате. 

Такие меры связаны с пандемией коронавирусной инфекции. 

Ранее мы сообщали о том, что Беглов пообещал устроить праздник петербургским выпускникам.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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