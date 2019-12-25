В Петербурге выпускные для школьников пройдут в онлайн-формате

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что в Петербурге выпускные для школьников могут пройти в онлайн-формате. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.
Сделайте так, чтобы слезы огорчения последнего звонка стали слезами радости выпускников
заявил Беглов
Отмечается, что формат празднования выпускных для петербургских школьников в итоге определит Роспотребнадзор. Не исключено, что мероприятие пройдет в онлайн-формате.
Такие меры связаны с пандемией коронавирусной инфекции.
Ранее мы сообщали о том, что Беглов пообещал устроить праздник петербургским выпускникам.
Фото:pixabay
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