Беглов призвал налоговую службу эффективнее работать с должниками

Бюджету не хватает около 20 млрд рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что городской налоговой службе нужно эффективнее работать с должниками. Об этом он рассказал на заседании соответствующей коллегии, подводящей итоги минувшего года.

Беглов отметил, что в бюджете не хватает порядка 20 миллиардов рублей из-за невыплаченных налогов. Городской бюджет сформирован налогами более чем на 90%, несмотря на федеральные решения, снижающие налоговые поступления в регионы. На данный момент, по словам губернатора, Петербург добивается компенсации потерь бюджета по имущественным налогам организаций.

Ранее мы писали, что Беглов намерен созваниваться с петербуржцами.

Фото: Александр Беглов / "ВКонтакте"