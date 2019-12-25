Губернатор Петербурга поручил отремонтировать крышу дома на улице Льва Толстого

Дом, о котором идет речь, был построен в конце XIX века.

Многоквартирный дом на Петроградской стороне досрочно включат в программу капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

К губернатору Петербурга Александру Беглову обратилась жительница дома №5, литера А по улице Льва Толстого с просьбой отремонтировать кровлю. Дом, о котором идет речь, был построен в конце XIX века. Здание не включено в программу по капитальному ремонту, однако, фасады и крыша уже находятся в неудовлетворительном состоянии.

Глава Петербурга дал поручение Жилищному комитету включить ремонт кровли дома в план на текущий год и провести работы до начала декабря. Также губернатор поручил привести в порядок фасад здания, обратив внимание на укрепление балконов.

Ранее стало известно, что детская поликлиника №21 на проспекте Стачек откроется этим летом после капремонта, который начался в 2010 году.

Фото: пресс-служба администрации Санкт‑Петербурга