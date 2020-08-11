Беглов поручил открыть гимнастический комплекс спортшколы № 2 до Нового года

Комплекс находился в аварийном состоянии.

Капитальный ремонт в гимнастическом комплексе Спортшколы №2 на Пискаревском проспекте должны завершить до конца года. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Красногвардейского района.

Здание было построено в 1972-м году для подготовки гимнастов к Олимпиаде-80. В 2019 году его признали аварийным. Смольный выкупил дом у спортивного общества "Динамо" и передал его Спортивной школе №2.

В ходе капитального ремонта были переложены инженерные сети, обновлены пожарная и охранная сигнализация, модернизирован фасад. До конца года комплексу нужно обеспечить теплоснабжение и завершить все организационные мероприятия. Планируется, что тренировки в здании возобновятся уже в этом году. В будущем в комплексе будут проводиться занятия не только по спортивной гимнастике, но также аэробике и художественной гимнастике.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Большеохтинском проспекте отремонтируют многоквартирный дом.

Фото: Telegram / Пул78