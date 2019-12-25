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Спортшколу олимпийского резерва в Пушкине откроют после Нового года
Сегодня, 15:27
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Спортшколу олимпийского резерва в Пушкине откроют после Нового года

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Строительство на Ленинградской улице, дом 83, началось в июле 2021 года.

Сейчас возведение объекта находится на завершающем этапе, пишет портал "Строительный Петербург". Ранее на участке находилось аварийное здание 1973-го года постройки. 

В спортшколе разными видами спорта смогут заниматься 380 человек. В учреждении будут залы для спортивной и художественной гимнастики, хореографии, легкой атлетики, мини-футбола, батутный и тренажерный залы. Посещать занятия смогут ребята из разных районов. 

В будущем в комплексе могут проводиться чемпионаты России и международные спортивные соревнования по гимнастике и другим видам спорта. 

Средства на строительства были выделены из городского бюджета. Уже закуплено оборудование. Отмечается, что большинство было произведено в России. 

На данном этапе подходят к концу фасадные работы, идет благоустройство, прокладка внутренних инженерных сетей и чистовая отделка. 

Фото: Telegram / Александр Беглов

Теги: пушкин, спорт, спортшкола
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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