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На Большеохтинском проспекте отремонтируют многоквартирный дом
Сегодня, 16:30
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На Большеохтинском проспекте отремонтируют многоквартирный дом

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По поручению губернатора Петербурга, работы по этому дому синхронизируют. В частности, одновременно приступят к ремонту фасадов, крыши, систем ГВС и ХВС.

В Петербурге на Большеохтинском проспекте многоквартирный дом 12, литера А, отремонтируют. Об этом сообщил в ходе традиционного рабочего объезда губернатор Петербурга, передает телеканал "Санкт-Петербург". 

Так, на фасаде здания отслаивается плитка и создает угрозу для жителей. Также ограждения балконов покрыла коррозия. Отметим, что ЖСК в качестве временной меры сняла отслаивающиеся плитки и укрепила фасад, а также установила ограждения.

В следующем году многоквартирный дом ждет капитальный ремонт. Здание было построено еще в 1970 году и давно в нем нуждается. 

Добавим, что по поручению губернатора Петербурга, работы по этому дому синхронизируют. В частности, одновременно приступят к ремонту фасадов, крыши, систем ГВС и ХВС.

Ранее в Петербурге не будут повышать цены на капремонт в 2022 году. Ставка колеблется от 11 до 12 рублей в зависимости от типа постройки дома.

Фото: Piter.tv

Теги: большеохтинский проспект, капремонт, многоквартирный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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