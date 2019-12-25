На Большеохтинском проспекте отремонтируют многоквартирный дом

По поручению губернатора Петербурга, работы по этому дому синхронизируют. В частности, одновременно приступят к ремонту фасадов, крыши, систем ГВС и ХВС.

В Петербурге на Большеохтинском проспекте многоквартирный дом 12, литера А, отремонтируют. Об этом сообщил в ходе традиционного рабочего объезда губернатор Петербурга, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Так, на фасаде здания отслаивается плитка и создает угрозу для жителей. Также ограждения балконов покрыла коррозия. Отметим, что ЖСК в качестве временной меры сняла отслаивающиеся плитки и укрепила фасад, а также установила ограждения.

В следующем году многоквартирный дом ждет капитальный ремонт. Здание было построено еще в 1970 году и давно в нем нуждается.

Добавим, что по поручению губернатора Петербурга, работы по этому дому синхронизируют. В частности, одновременно приступят к ремонту фасадов, крыши, систем ГВС и ХВС.

Ранее в Петербурге не будут повышать цены на капремонт в 2022 году. Ставка колеблется от 11 до 12 рублей в зависимости от типа постройки дома.

Фото: Piter.tv