Спортшкола олимпийского резерва получит новый корпус на Подвойского этим летом

Строительная готовность комплекса составляет 74%.

В Невском районе продолжается строительство нового корпуса спортшколы олимпийского резерва. Здание расположится на улице Подвойского, 31, корпус 3, рядом с основным корпусом спортшколы № 2. По данным портала "Строительный Петербург", строительная готовность комплекса составляет 74%.

Сейчас на площадке идёт монтаж слаботочных систем, светотехнических конструкций и воздуховодов, а также ограждений парапета на кровле. Ведётся кладка плитки в санузлах и устройство фасада. Сдача в эксплуатацию запланирована в августе 2024 года.

Трехэтажное здание спортивного комплекса площадью почти 6,6 тыс. кв. м предназначено для занятий баскетболом, волейболом, гандболом, дзюдо, мини-футболом, самбо и спортивной аэробикой.

Ранее стало известно, что центр современного искусства Курёхина заработает до конца 2024 года.

Фото: портал "Строительный Петербург"