Центр современного искусства Курёхина заработает до конца 2024 года

За два года были проведены работы по реконструкции и усилению исторической части здания и возведению новых стен.

На Среднем проспекте Васильевского острова, 93А, идёт реконструкция бывшего здания кинотеатра "Прибой" - будущего Центра современного искусства имени Сергея Курехина, сообщила пресс-служба Комитета по строительству Петербурга.

Площадь здания увеличится вдвое: в нём будет пять этажей общей площадью 7,7 тыс. кв. м. За два года были проведены работы по реконструкции и усилению исторической части здания и возведению новых стен.

Все работы на объекте идут по графику (его сдача запланирована на конец декабря). В новом здании Центра современного искусства планируют проводить концерты, выставки, шоу-фестивали, театральные представления, лекции, кинопоказы.

Ранее мы сообщили о том, что состоялась конференция "Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Фото: пресс-служба комитета по строительству Петербурга