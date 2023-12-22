Состоялась конференция "Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области"

Отдельной темой конференции стала подготовка кадров для строительной отрасли

В Северной столице прошла практическая конференция "Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области". С докладом выступил председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский. Он напомнил, что за прошлый год в городе возвели 3,5 млн кв.м. жилья и около 80 социальных объектов.

Как напомнил портал "Строительный Петербург", Санкт-Петербург также полностью закрыл список проблемных объектов из числа долгостроев. Новое направление деятельности комитета – строительство городского метрополитена.

Активно планируем это направление развивать. Сейчас выросла у нас интенсивность, набрали людей до 5000 человек уже, и не только там щиты и другое оборудование покупается. Поэтому мы будем наращивать эффективность и надеюсь, что станции в ближайшее время появятся. Там есть конкретный план, тогда отдельно можно говорить про это. Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Отдельной темой конференции стала подготовка кадров для строительной отрасли. Санкт-Петербург вошел в число регионов, где реализуется нацпроект "Профессионалитет". Предприятиям строительной отрасли также предложили принять участие в мероприятиях нацпроекта и подготовке своих будущих работников.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"