Беглов попросит у Москвы денег на финал Лиги чемпионов

Губернатор отметил это в соцсетях.

Губернатор Петербурга пообещал заручиться поддержкой федерального бюджета для проведения финала Лиги чемпионов. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

"Буду договариваться", – сказал он.

Также Беглов поздравил поклонников футбола с тем, что финал такого крупного события пройдет именно в Петербурге, и поблагодарил УЕФА за доверие.

"Санкт-Петербург подтверждает статус футбольной столицы: "Зенит" – чемпион России, также у нас пройдет в следующем году Чемпионат Европы и вот нашему городу доверили проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году", – порадовался губернатор.

Ранее мы писали, что "Газпром Арену" признали одним из самых комфортных стадионов мира для болельщиков.

Фото: Александр Беглов, ВКонтакте