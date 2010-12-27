"Газпром Арену" признали одним из самых комфортных стадионов мира для болельщиков

Такое же количество баллов получила арена в Лиссабоне.

"Газпром Арена" вошел в ТОП-5 самых комфортных стадионов мира для болельщиков. Петербургская площадка расположилась на 4-5 месте. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба "Зенит".

Эксперты проанализировали домашние стадионы победителей 16 сильнейших футбольных лиг мира и на основе исследования составили рейтинг. При оценке обращали внимание на общую вместимость арены, цены на сезонные абонементы, экологичность, транспортную доступность и другие критерии, которые важны для болельщиков.

Домашний стадион сине-бело-голубых набрал одинаковое количество баллов с лиссабонским "Эштадиу да Луш", который принадлежит "Бенфике". Первое место досталось "Этихад" в Манчестере, а второе - "Камп Ноу" в Барселоне. Тройку лидеров закрывает мюнхенский "Альянц Арена".

"Газпром Арена" претендует на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2020/21. Решение ассоциации о проведения матча должно стать известно сегодня, 24 сентября.

Последний матч на стадионе прошел 21 сентября. "Зенит" обыграл "Рубин" со счетом 5:0.

Фото: Газпром Арена/ВК