В Петербурге в ближайшие дни снимут запрет на работу фудкортов

При этом горожан просят продолжать соблюдать ограничения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов планирует в ближайшие дни подписать постановление, разрешающее работу фудкортов, которые закрыли из-за КОВИД-ограничений. Сотрудники Смольного совместно с представителями Роспотребнадзора и предпринимателями договорились о тех правилах, при которых можно будет открыть бизнес. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала "78".

При этом Беглов отметил, что третья волна в Петербурге еще не пройдена. Губернатор попросил горожан соблюдать необходимые ограничения.

Так, с 13 июля в городе действует запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 75 человек. Кроме того, работодателям рекомендовано сократить число сотрудников, работающих из офисов. Усилены меры санитарной безопасности, введен дополнительный контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Приостановлена работа фудкортов, заведениям общепита нельзя работать ночью, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом и производственных столовых. В Петербурге закрыты аквапарки и аттракционы.

Ранее мы писали, что в Петербурге снижается число госпитализаций больных COVID-19.

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