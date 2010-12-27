Беглов пообещал повысить зарплату врачей до 100 тысяч рублей

Сейчас городские врачи получают в среднем до 56 тысяч рублей.

Временный губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что врачам поднимут среднюю зарплату до ста тысяч рублей. Об этом руководитель Смольного заявил во время посещения "Городской станции скорой медицинской помощи". Вместе с этим градоначальник наградил лучших сотрудников учреждения в честь 120-летия со дня основания центра.

Глава Правительства отметил, что перед чиновниками стоит первоочередная задача поднять заработную плату медицинскому персоналу. На данный момент она составляет 56 тысяч, но уже в ближайшее время возрастет до ста тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Беглов проверил способности робота-коммунальщика.

Фото: Piter.tv