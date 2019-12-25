Беглов пообещал поставку вакцины от коронавируса в Петербург в ближайшее время

В ближайшее время Петербург получит крупную партию вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Градоначальник признал, что в отдельных районах города дефицит первого компонента "Спутник V", но волноваться не стоит.
По словам Беглова, к 15 марта уже привиты 305 тысяч человек. В Петербурге развернута самая обширная в России сеть прививочных пунктов.
Специалисты фиксируют медленную тенденцию на снижение распространения коронавирусной инфекции: за прошедшие сутки было выявлено 933 новых случая заражения, 684 пациента выздоровело, 45 человек скончалось
Ранее мы писали, что эксперт оценил планируемый объем производства вакцины "Спутник V" в Италии.
Фото: Piter.TV
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