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Губернатор пообещал, что разберется с нехваткой соцобъектов в Шушарах за пять лет
Сегодня, 16:06
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arteliseev

Губернатор пообещал, что разберется с нехваткой соцобъектов в Шушарах за пять лет

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В Шушарах дисбаланс между социальной и жилой застройкой.

По словам губернатора Александра Беглова, за один день проблему с нехваткой социальных объектов в Шушарах не разобраться за один день. Для того, чтобы оперативно строить необходимые учреждения, городу нужно 600 млрд рублей.

Он также отметил, что отвечает лишь за свою работу, но контролирует ситуации происходившие до него. На новые ЖК начнет распространяться обременение, чтобы социальная инфраструктура появилась одновременно с жилыми домами. 

Ранее мы сообщали, что губернатор поручил открыть детсад в Шушарах в 8 марта. 

Фото: pxhere.com.

Теги: губернатор, петербург, социальные объекты, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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