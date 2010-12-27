Беглов похвалил благоустройщиков за домики для уточек

Губернатор обратил внимание на условия для зверей в парках.

25 октября на совещании в Смольном губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что до конца года в городе реконструируют 144 парка и сквера. Губернатор напомнил про создание двух новых крупных общественных пространств – парке Героев-Пожарных и парке на Ивановском карьере.

На совещании присутствовал зампред правительства по вопросам строительства Виталий Мутко. С ним петербургский глава обсудил реализацию национальных проектов в Северной столице. Зампред похвалил Петербург за активное благоустройство: в год город тратит на это около 6 миллиардов рублей.

После встречи с Мутко Беглов отметил условия, созданные в городских парках для местных птиц и зверей. По его мнению, это помогает создавать для животных комфортную. экологическую среду. Домики для уточек и рыб губернатор особенно отметил.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело из-за жестокого убийства домашнего кролика.

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