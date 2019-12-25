Губернатор рассказал о восьми темах на своей странице в соцсети.

Утром в понедельник, 17 мая, губернатор Александр Беглов подвел итоги минувшей рабочей недели на своей странице в соцсети.

Так, Петербург перешагнул полумиллионный рубеж по вакцинации от коронавируса вторым компонентом препарата. На данный момент работают 134 прививочных пункта. Также стадионе "Газпром арена" и в Ледовом дворце можно в постоянном режиме.

На Яхтенной улице открыт детский садик на 265 мест. Также градоначальник сообщил о вручении ключей от новых квартир участникам городской программы "Молодежи – доступное жилье", встрече с победителями регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года".

По словам Беглова, регионы России могут использовать опыт Петербурга в экономии энергии. Помимо этого глава города рассказал о работе волонтеров и поблагодарил "Мы вместе" и "Подвези врача".

Ранее мы писали, что граффити с писателем Даниилом Хармсом в Петербурге не будут закрашивать.

Фото: Александр Беглов / "ВКонтакте"